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Смартфон Google Pixel 7a стал доступен для покупки на сторонних площадках в США до официального релиза

Автор На чтение 1 мин Просмотров 29 Опубликовано

Google Pixel 7a уже можно купить по цене от 469 до 499 долларов, такие ценны на еще не представленный смартфон выставляют в США.
На сайтах бесплатных объявлений продавцы начали предлагать еще не представленный Google Pixel 7a, который будет показан публике 10 мая.

На этот день запланирована конференция разработчиков. В первый день проведения мероприятия состоится показ различных гаджетов от Google, среди них будет раскладной смартфон Pixel Fold и Pixel 7a.

Пока аппарат предлагают приобрести от 469 до 499 долларов. В описании указано, что в устройстве установлено 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной. Аппарат доступен в сером и голубом цветах, ожидается что будет еще и оранжевая версия, но возможно она будет самой редкой.

В Google Pixel 7a будет 6,1-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц, основная камера с датчиками на 64 Мп и 13 Мп и аккумулятор на 4500 мАч.

Google Google Pixel 7a
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