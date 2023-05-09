Смартфон Google Pixel 7a стал доступен для покупки на сторонних площадках в США до официального релиза

Google Pixel 7a уже можно купить по цене от 469 до 499 долларов, такие ценны на еще не представленный смартфон выставляют в США.

На сайтах бесплатных объявлений продавцы начали предлагать еще не представленный Google Pixel 7a, который будет показан публике 10 мая.

На этот день запланирована конференция разработчиков. В первый день проведения мероприятия состоится показ различных гаджетов от Google, среди них будет раскладной смартфон Pixel Fold и Pixel 7a.

Пока аппарат предлагают приобрести от 469 до 499 долларов. В описании указано, что в устройстве установлено 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной. Аппарат доступен в сером и голубом цветах, ожидается что будет еще и оранжевая версия, но возможно она будет самой редкой.

В Google Pixel 7a будет 6,1-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц, основная камера с датчиками на 64 Мп и 13 Мп и аккумулятор на 4500 мАч.