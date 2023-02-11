Смартфон Google Pixel 7 Pro признан лучшим Android-смартфоном этого года

В рейтинг попали три смартфона от компании Google и два Samsung.

Специалисты на основе длительных тестов большого количества смартфонов отметили, что в 2023 году лучшим аппаратом можно назвать Google Pixel 7 Pro.

В нем была отмечена хорошая камера и необычные функции, среди минусов оказалось невысокое время автономной работы и высокая цена в сравнении с младшей версией.

На втором месте оказался Samsung Galaxy S23 Ultra, а этот аппарат получил 200 Мп камеру, но алгоритмы работы камеры не всегда работают правильно.

Из минусов также выделили высокую стоимость и «скучный» дизайн. Среди плюсов — продолжительное время поддержки ПО производителем и хорошая автономность.

Третье место у Pixel 7. Этому аппарату приписали те же преимущества и недостатки, что и старшей модели серии.

На четвертом месте Google Pixel 6a. Среди плюсов аппарата: высокая производительность, компактные размеры и качество камеры, недостатками стало качество связи и непродолжительное время автономной работы.

На последнем месте расположился Samsung Galaxy Z Flip4. Тут отмечается невысокая стоимость как для раскладного смартфона и хорошая эргономика, минусами стала батарея и камера среднего уровня.