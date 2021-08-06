Смартфон Google Pixel 5a выйдет 26 августа по цене 450 долларов

Google уже представила свои грядущие смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro, запуск которых намечен на эту осень. Телефоны могут стать смартфонами премиум-класса, о чем просили пользователи, и в довершение всего компания решила использовать собственный новый чипсет Tensor вместо Qualcomm Snapdragon SoC.

Однако с этими серьезными изменениями ожидается, что цены на эти новые смартфоны будут значительно выше, чем у телефонов нынешней серии Pixel. Но компания запускает бюджетный смартфон в линейке Pixel с суффиксом «A», и, как сообщается, до официального выхода модели этого года осталось всего несколько дней.

Согласно последнему отчету, Google Pixel 5a будет запущен 26 августа и будет стоить около 450 долларов. Цены, похоже, соответствуют многим смартфонам среднего класса с поддержкой подключения 5G, которые были выпущены в этом сезоне. Сообщается, что телефон будет доступен только в интернет-магазинах и обычных магазинах Google.

Утечки указывают на то, что Pixel 5a будет иметь 6,4-дюймовый дисплей Full HD + и чипсет Qualcomm Snapdragon 765 в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти. Утверждается, что устройство питается от аккумулятора емкостью 4650 мАч.

В телефоне будет разъем для наушников 3,5 мм, а также степень защиты от воды и пыли IP67. Что касается камеры, ожидается, что он будет иметь ту же конфигурацию камеры, что и Pixel 5 — основной датчик на 12,2 мегапикселя с оптической стабилизацией изображения и 16-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.

Источник — Astera.