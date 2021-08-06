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Смартфон Google Pixel 5a выйдет 26 августа по цене 450 долларов

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Google уже представила свои грядущие смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro, запуск которых намечен на эту осень. Телефоны могут стать смартфонами премиум-класса, о чем просили пользователи, и в довершение всего компания решила использовать собственный новый чипсет Tensor вместо Qualcomm Snapdragon SoC.

Однако с этими серьезными изменениями ожидается, что цены на эти новые смартфоны будут значительно выше, чем у телефонов нынешней серии Pixel. Но компания запускает бюджетный смартфон в линейке Pixel с суффиксом «A», и, как сообщается, до официального выхода модели этого года осталось всего несколько дней.

Смартфон Google Pixel 5a выйдет 26 августа по цене 450 долларов

Согласно последнему отчету, Google Pixel 5a будет запущен 26 августа и будет стоить около 450 долларов. Цены, похоже, соответствуют многим смартфонам среднего класса с поддержкой подключения 5G, которые были выпущены в этом сезоне. Сообщается, что телефон будет доступен только в интернет-магазинах и обычных магазинах Google.

Утечки указывают на то, что Pixel 5a будет иметь 6,4-дюймовый дисплей Full HD + и чипсет Qualcomm Snapdragon 765 в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти. Утверждается, что устройство питается от аккумулятора емкостью 4650 мАч.

В телефоне будет разъем для наушников 3,5 мм, а также степень защиты от воды и пыли IP67. Что касается камеры, ожидается, что он будет иметь ту же конфигурацию камеры, что и Pixel 5 — основной датчик на 12,2 мегапикселя с оптической стабилизацией изображения и 16-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.

Источник — Astera.

Google Pixel 5A
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