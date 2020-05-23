Смартфон Google Pixel 3a подешевел накануне анонса Pixel 4a

Модели Pixel 3a и Pixel 3a XL дебютировали год назад и скоро им на смену придут новые устройства — Pixel 4a.

Накануне официального выхода преемников смартфонам компания официально снизила стоимость старых моделей.

Так, в Google Store стоимость Pixel 3a составляет 279 долларов, тогда как на старте продаж его продавали за 399 долларов.

Старшая версия смартфона при этом осталась с прежним ценником и продается по цене 479 долларов. Что касается Pixel 4a, то его презентация ожидается в этом месяце, но точные сроки пока не раскрывают.

О новинке уже известно немало. Например, в модели будет установлен процессор Snapdragon 765G, который дополнит 6 ГБ оперативной памяти.

За автономность аппарата ответит аккумулятор на 3 080 мАч. Экран будет иметь диагональ 5,8 дюйма, а его разрешение составит Full HD+. Предварительная стоимость новинки составит 400 долларов.