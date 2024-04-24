Смартфон для аудиофилов Moondrop Miad 01 представили официально

Новинка, названная сокращением MIAD (Mobile Internet Audio Device — «Мобильное интернет-аудиоустройство»), была представлена 23 апреля.

Главной особенностью Moondrop Miad 01 является встроенная Hi-Fi-система, основанная на высококачественном ЦАПе Cirrus Logic MasterHIFI с шестислойным золотым покрытием и стабилизированным питанием через LDO-регуляторы.

Эта система обеспечивает превосходное качество звука. Смартфон оснащен двумя разъемами для наушников: балансным 4,4 мм и стандартным 3,5 мм, что позволяет использовать различные типы наушников для получения максимального комфорта и качества звука.

Звуковая система смартфона Moondrop Miad 01 способна производить звук с динамическим диапазоном до 132 дБ и отношением сигнал-шум до 117 дБ.

Это позволяет воспроизводить музыку с высокой степенью детализации и точности. Кроме того, смартфон обладает 100 ступенями регулировки громкости, что позволяет настроить звук по своему вкусу.

Также на устройстве установлено приложение Moondrop Audio Center, которое предоставляет возможность управлять динамиками и подключенными наушниками.

Помимо выдающихся звуковых характеристик, Moondrop Miad 01 обладает и неплохими характеристиками. Устройство оснащено 6,67-дюймовым OLED-экраном разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

Процессор MediaTek Dimensity 7050 обеспечивает плавную и быструю работу смартфона. Оперативная память объемом 12 ГБ и встроенная память на 256 ГБ позволяют хранить большое количество музыкальных файлов и других данных.

Батарея емкостью 5000 мАч обеспечивает длительное время работы, а быстрая зарядка мощностью 33 Вт позволяет быстро заряжать устройство. Камера с разрешением 64 Мп позволяет делать высококачественные фотографии, а фронтальная камера с разрешением 32 Мп и вспомогательная камера с разрешением 2 Мп обеспечивают возможности для видеосвязи и селфи.

Moondrop Miad 01 предлагает пользователю чистый Android без каких-либо прошивок, что обеспечивает чистый и быстрый пользовательский опыт.

Смартфон в Китае начнут продавать уже 25 апреля по цене 2 499 юаней. В продаже будет доступна только версия с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.