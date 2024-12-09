Смартфон CMF Phone 1 стал причиной смертельного ДТП в ИНдии

В Индии произошел трагический инцидент, в результате которого погиб 55-летний директор одной из школ Зилла Паришад Суреш Санграме.

Его мобильный телефон взорвался в кармане во время поездки на мотоцикле. Инцидент произошел, когда Санграме и его 56-летний спутник Натху Гайквад направлялись на семейное торжество.

Смартфон, который взорвался, был моделью CMF Phone 1, и, по предварительным данным, причиной взрыва стал перегрев аккумулятора.

В результате инцидента Гайквад получил травмы и сейчас находится на лечении, а Санграме, получивший серьезные ожоги, скончался в больнице.

Полиция продолжает расследование, чтобы установить точную причину взрыва. Эксперты отмечают, что такие инциденты с телефонами случаются редко и часто связаны с неисправностями аккумулятора, неправильной зарядкой или воздействием высоких температур.

Компания CMF, являющаяся суббрендом Nothing, пока не прокомментировала случившееся.