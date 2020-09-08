Смартфон Black Shark 3S от Xiaomi выпустили с 16 ГБ ОЗУ

Black Shark — один из лучших проектов, финансируемых Xiaomi. Он разрабатывает только игровые смартфоны и аксессуары. Таким образом, эта компания конкурирует с такими брендами и компаниями, как серия ASUS ROG, серия Red Magic от Nubia, продукция марки Razer и др.

Создавать игровые продукты непросто. Они требуют лучшего оборудования, более эффективного охлаждения и мускулистого дизайна. Но продукция Black Shark смогла сделать это довольно успешно, найдя свое место на рынке. Однако для увеличения продаж любой компании необходимо время от времени привозить новые продукты. Но есть и другой подход — они могут принести модифицированный, индивидуальный или просто более крупный вариант хранения существующих продуктов. Вчера, 7 сентября, в Xiaomi Mall поступила в продажу топовая версия Black Shark 3S 16 ГБ + 512 ГБ. Его цена составляла 4799 юаней (702 доллара).

Однако первоначальная цена была следующей: 3999 юаней (573 доллара США) за 12/128 ГБ, 4299 юаней (616 долларов США) за 12/256 ГБ и 4799 юаней (687 долларов США) за варианты хранения 12/512 ГБ.

Black Shark 3S — это игровые смартфоны нового поколения, созданные совместно Black Shark Technology и Tencent. Он использует 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей Samsung с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 865, аккумулятор емкостью 4720 мАч, поддерживающий зарядку вспышки 65 Вт, и многое другое. Новый Black Shark 3s работает на обновленном Joy UI 12 на базе Android 10.