Смартфон Asus ZenFone 8 получил в России стабильную версию Android 12

Новую прошивку начали распространять согласно графику.

В России владельцы смартфонов Asus ZenFone 8 начали получать обновление до Android 12.

Прошивка распространяется по «воздуху». Производитель разворачивает обновление в РФ постепенно.

Версию обновления под номером 31.1004.0404.55 пока получили немногие владельцы смартфонов. Для ее установки на смартфоне должно быть свободно более 1 ГБ памяти.

Asus ZenFone 8 с обновлением получили все новшества Android 12 и патч безопасности за ноябрь 2021 года.

Asus до конца года еще обещала обновить ZenFone 8 Flip, а в первом квартале 2022 года выпустить обновление для ROG Phone 5S и ROG Phone 5.