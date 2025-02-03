Смартфон Asus Zenfone 12 Ultra с процессором Snapdragon 8 Elite показали на рендерах в Сети

Сразу перед презентацией Asus Zenfone 12 Ultra в сеть попали рендеры нового устройства, которые раскрывают его дизайн и характеристики. Новый флагман получит слегка изменённый внешний вид, сохранив при этом некоторые особенности предшественника.

На рендерах видно, что передняя панель Zenfone 12 Ultra будет похожа на Zenfone 11 Ultra с центральным отверстием для фронтальной камеры и тонкими рамками. Однако задняя панель претерпела изменения. Основная камера с 50-мегапиксельным сенсором теперь окружена более тёмным стеклом, а светодиодная вспышка получила новую таблеткообразную форму.

Компания Asus убрала линии на задней панели и перенесла логотип из угла в центр устройства. Zenfone 12 Ultra будет доступен в чёрном, зелёном и светло-фиолетовом цветах, причём цвет блока камеры будет соответствовать цвету корпуса.

Смартфон будет оснащён 6,78-дюймовым OLED-дисплеем LTPO с разрешением 2400 x 1080 и частотой обновления 144 Гц. Он будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite и предлагать варианты с 8 или 16 ГБ оперативной памяти, а также до 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.0.

Камеры будут включать 32-мегапиксельную фронтальную камеру, 50-мегапиксельную основную камеру, 13-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 32-мегапиксельный телеобъектив с оптическим зумом. Аккумулятор останется на уровне 5500 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт и защитой по стандарту IP68. Zenfone 12 Ultra будет поставляться с Android 15

Источник: notebookcheck