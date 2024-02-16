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Смартфон Asus ROG Phone 8 Pro сломался в тесте блогера JerryRigEverything

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

В январе 2024 года на глобальном рынке появилась новая серия смартфонов Asus ROG Phone 8 Pro. Известный YouTube-блогер Зак Нельсон, также известный как JerryRigEverything, уже успел купить Asus ROG Phone 8 Pro для своих тестов.

Блогер отметил, в аппарате установлено стекло Gorilla Glass Victus 2, но оно царапается, как и в большинстве смартфонах. Боковая рамка игрового смартфона выполнена из метала, но его покрытие не обладает выдающимися показателями.
Самый главный тест, излом смартфона руками, Asus ROG Phone 8 Pro провалил, задняя панель лопнула, при этом сам смартфон не сложился.

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