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Смартфон Apple iPhone 14 в желтом цвете представлен официально

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Apple расширила цветовую палитру базовых iPhone.
Apple, как и ожидалось, с приходом весны выпустила новую версию смартфонов. В этот раз базовые iPhone 14 и 14 Plus получили корпус желтого цвета. В таком исполнении ранее выходили iPhone 5c, iPhone XR и iPhone 11.

Технически новинки не отличаются, цена на них тоже не изменилась. Напомним, в прошлом году весной iPhone 13 и 13 mini выпустили в зеленом цвете, а iPhone 12 и 12 mini ранее выходил в фиолетовой расцветке.

Пока неизвестно выпустят ли iPhone 14 Pro в новом цвете.

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