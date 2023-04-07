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Xiaomi представила в России QLED-телевизоры Xiaomi TV Q2 по цене от 40 тысяч руб

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Россиянам стали доступны для покупки новые телевизоры китайской компании Xiaomi.

Xiaomi представила в стране две младшие модели Xiaomi TV Q2, которые впервые рассекретили в октябре прошлого года. В серии представлены модели диагональю 50, 55 и 65 дюймов, которые имеют узкие металлические рамки.

Стоимость смарт-телевизоров составляет 39 990, 49 990 и 64 990 рублей соответственно. Пока в продаже имеются только модели с диагональю 50 и 55 дюймов, а 65-дюймовая модель выйдет позже.

Xiaomi представила в России QLED-телевизоры Xiaomi TV Q2 по цене от 40 тысяч руб

Новинка оснащена экраном QLED, разрешение которого составляет 4К (3840 × 2160 пикселей). Частота обновления 60 Гц. Процессор установлен MediaTek MT9611, а дополнен он 4 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти.

Заявлена поддержка Wi-Fi (2,4 / 5 ГГц), Bluetooth 5.0, есть два USB 2.0, три HDMI и Ethernet. Работает телевизор под управлением Android TV с фирменной рекомендательной системой PatchWall.

Xiaomi представила в России QLED-телевизоры Xiaomi TV Q2 по цене от 40 тысяч руб

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