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Смарт-кольцо Samsung Galaxy Ring с апреля выйдет на новый рынок

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Кольцо Samsung Galaxy Ring, представленное в прошлом году, станет доступно в Новой Зеландии со 2 апреля. Оно будет продаваться на сайте Samsung и в некоторых розничных магазинах за 699 новозеландских долларов (400 долларов США).

В Новой Зеландии кольцо будет доступно в цветах «титановое серебро», «титановый чёрный» и «титановое золото» в 11 размерах. Вес Galaxy Ring составляет от 2,3 до 3 г, и оно совместимо со смартфонами на Android версии 11 и выше.

Для использования кольца потребуется учётная запись Samsung, а также приложения Galaxy Wearable и Samsung Health. Пользователи iPhone не смогут использовать Samsung Galaxy Ring, так как он не совместим с данной платформой.

 

Samsung Galaxy Ring
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