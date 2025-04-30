Smart Engines выпустила ИИ, который распознает документы без искажений и GPU

Компания Smart Engines выпустила новую версию системы Smart Document Engine 3.0, которая использует искусственный интеллект для распознавания документов без искажения данных. Решение, по заявлению разработчиков, работает на всех устройствах — от смартфонов до серверов и браузеров, не требуя графических ускорителей.

Новая система распознает документы в любом положении, включая наклоненные, со сгибами или перевернутые, и извлекает данные без преобразований, что гарантирует точность. Платформа поддерживает работу с удостоверениями личности, таблицами, подписями, печатями и рукописным текстом, а также обеспечивает скорость обработки до 15 страниц в секунду.

Smart Document Engine 3.0 ориентирована на автоматизацию работы с первичными документами в банках и компаниях, в том числе с накладными, заявками на кредиты и задачами по 115-ФЗ. Решение предлагается в виде SDK с API для интеграции в бизнес-приложения и IT-системы, поддерживает все основные операционные системы, включая российские, и внесено в реестр отечественного ПО.

Компания также подчеркивает, что изображения документов не передаются во внешние сервисы или облачные верификаторы, что значительно снижает риск утечек данных и защищает коммерческую информацию.