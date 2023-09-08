Смарт-дисплей от Xiaomi с Алисой дебютировал на российском рынке

В соответствии с пресс-релизом, поступившим в редакцию «Ленты.ру», компания «Яндекс» представила на рынок смарт-устройство с 10,1-дюймовым сенсорным дисплеем для дома. Это первый совместный продукт «Яндекса» и Xiaomi, где аппаратную часть разработана Xiaomi, а программное обеспечение создано «Яндексом».

Устройство обладает возможностью управления как через экран, так и голосом с использованием голосового помощника «Алиса». Этот функционал позволяет осуществлять поиск информации в интернете, получать данные о погоде, а также просматривать рецепты, которые также отображаются на экране. Кроме того, «Умным дисплеем» можно управлять умными устройствами домашней автоматизации, воспроизводить музыку, устанавливать таймеры и будильники. Встроенная камера позволяет осуществлять звонки через Telegram, а при необходимости ее можно закрыть специальной шторкой.

Цена нового устройства составляет 21 990 рублей. Продажи будут осуществляться в магазинах Xiaomi, «M.Видео», «Технопарке», DNS и других ритейлерах. В период с 7 по 13 сентября предоставляется возможность предзаказа по цене 18 990 рублей, а с 14 по 20 сентября — по цене 19 990 рублей.