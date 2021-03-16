Смарт-часы Xiaomi Mi Band получат новые функции

Представитель Xiaomi – Майк Йенг, заявил, что новая генерация смарт часов Xiaomi Mi Band уже готова к выпуску.

Новинка получит дополнительные функции, ранее не доступные на предыдущих версиях устройств.

Например, новые Mi Band смогут замерять пульс, артериальное давление, уровень глюкозы, получат интеграцию с сервисом Spotify и обзаведутся искусственным интеллектом.

Для реализации всех функций, Xiaomi договорились с американской компанией Alivecor.

Она производит медицинские датчики и именно Alivecor сертифицировали первые датчики мониторинга здоровья человека с помощью смарт часов Apple Watch.