Смарт-часы Xiaomi Mi Band получат новые функции

Смарт-часы Xiaomi Mi Band получат новые функции16.03.2021 19:40
Представитель Xiaomi – Майк Йенг, заявил, что новая генерация смарт часов Xiaomi Mi Band уже готова к выпуску.
Новинка получит дополнительные функции, ранее не доступные на предыдущих версиях устройств.
Например, новые Mi Band смогут замерять пульс, артериальное давление, уровень глюкозы, получат интеграцию с сервисом Spotify и обзаведутся искусственным интеллектом.
Для реализации всех функций, Xiaomi договорились с американской компанией Alivecor.
Она производит медицинские датчики и именно Alivecor сертифицировали первые датчики мониторинга здоровья человека с помощью смарт часов Apple Watch.
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