Смарт-часы стали использовать для долгосрочных проверок лекарств от аритмии

Умные часы и умные браслеты были использованы британскими медиками для долгосрочного наблюдения за действием лекарств от аритмии на организм участников клинических испытаний.

Исследование, проведенное Бирмингемским университетом, подтвердило, что два популярных препарата от аритмии имеют схожую эффективность и безопасность.

Профессор Дипак Котеча из Бирмингемского университета заявил, что частота развития аритмии и сердечной недостаточности в мире предположительно удвоится в ближайшие десятилетия. Он также отметил, что системы искусственного интеллекта и носимая электроника могут улучшить качество заботы о здоровье пациентов.

Исследование, известное как RATE-AF, было проведено для изучения долгосрочных последствий приема двух популярных лекарств от мерцательной аритмии: дигоксина и одного из типов бета-блокаторов.

Оба препарата способны улучшать самочувствие и работу сердечно-сосудистой системы пациентов с аритмией. Однако исследователи не имели достаточно информации о различиях в эффективности и побочных эффектах этих препаратов.

Для получения необходимых сведений, исследователи распределили 50 пожилым участникам RATE-AF специальные браслеты, которые отслеживали их сердечные ритмы и передавали данные медикам через смартфоны.

В течение 20 недель исследователи наблюдали за работой сердца участников, что позволило им изучить влияние бета-блокаторов и дигоксина на сердечные ритмы.

Используя специализированную систему искусственного интеллекта, исследователи сравнили собранные браслетами данные и отслеживали случаи сбоев сердечного ритма. Результаты показали, что оба препарата влияют на сердечный ритм одинаковым образом в состоянии покоя и при физической нагрузке.

Это означает, что можно равнозначно использовать оба препарата в клинической практике. Такой подход также может быть применен для измерения эффективности других лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, позволяя выбрать наиболее подходящую терапию для пациентов с разными сердечными проблемами.