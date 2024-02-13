Смарт-часы Samsung смогут диагностировать ночные проблемы с дыханием

Samsung получила одобрение от Министерства здравоохранения США на внедрение новой функции в своих умных часах — трекера апноэ. Эта функция позволит пользователям обнаружить приостановки дыхания во время сна, даже если они не знают о наличии этой проблемы.

Портал Mashable поделился информацией о том, как это нововведение может помочь людям.

Трекер апноэ был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Теперь Samsung может включить эту функцию в свои умные часы или добавить ее через обновление программного обеспечения. Апноэ — это состояние, при котором дыхание приостанавливается во время сна и может быть опасным для здоровья. Согласно Национальному фонду сна (NSF), около 25% мужчин и 10% женщин в США страдают от этой проблемы.

Новая функция также позволит умным часам Samsung выявлять признаки обструктивного апноэ у пользователей старше 22 лет.

Для диагностики необходимо отслеживать состояние владельца во время сна не менее двух раз за период более четырех часов в течение десяти дней.

После выпуска обновления или новых моделей умных часов, эта функция поможет пользователям обнаружить синдромы обструктивного апноэ, даже в средних и тяжелых стадиях, и своевременно обратиться за медицинской помощью. Есть предположения, что подобные функции могут появиться и в других умных часах, включая Apple Watch и другие бренды.