Смарт-часы Samsung Galaxy Watch Ultra уже отличились облезающей краской

Сообщение о проблемах с краской в новых Samsung Galaxy Watch Ultra появилось на reddit. Пользователь форума опубликовал фотографии и рассказал свою историю.

По его словам, он приобрел новые Samsung Galaxy Watch Ultra 19 июля и уже 24 июля заметил облезание краски на устройстве, которое он снял для зарядки. Пользователь утверждает, что носил часы очень бережно.

Он начал процесс возврата средств за покупку часов. Сначала он обратился в авторизованный сервисный центр, затем связался с Samsung.

В результате ему была выплачена компенсация в размере 22 доллара, и сейчас он ждет возврата средств, что займет около двух недель.

Предполагается, что причина отслаивания краски может быть связана с технологическим процессом.

Сообщается, что проблема отслаивания краски наблюдается пока только у часов в сером цвете, где краска, вероятно, нанесена на лицевую панель и частично по бокам.