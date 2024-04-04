Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 7 получат версию Pro и более емкую батарею

Новая серия Galaxy Watch 7 будет включать три модели — SM-L30x, SM-L31x и SM-L70x. Согласно утечкам, одной из этих моделей станет Galaxy Watch 7 Pro, что означает возвращение версии Pro в линейку умных часов Samsung.

Последними устройствами с приставкой Pro были Galaxy Watch 5 Pro.

По данным GalaxyClub, модель SM-L70x, предположительно Galaxy Watch 7 Pro, будет оснащена аккумулятором с номинальной емкостью 578 мАч и модельным номером EB-BL705ABY.

Для сравнения, Galaxy Watch 5 Pro имели аккумулятор емкостью 573 мАч. Это говорит о возможном увеличении емкости аккумулятора в Galaxy Watch 7 Pro до 590 мАч.

Также стоит отметить, что данный аккумуляторный блок был недавно сертифицирован в Южной Корее. Остальные модели SM-L30x и SM-L31x, скорее всего, будут обычными вариантами Galaxy Watch 7 с меньшими аккумуляторами.