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Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 5 смогут измерять температуру пользователя

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По данным источника, следующие часы от Samsung получат название Galaxy Watch 5 и в них будет реализована очень полезная функция.
ET News со ссылкой на свои источники написал, что в Galaxy Watch 5 получат очень точный датчик, который позволит измерять температуру тела, причем на измерения не будут влиять внешние факторы.

Датчик температуры позволит определить у пользователя заболевание вирусами, включая COVID-19.

Как все это будет работать пока не сообщается, но ET News написали, что в Samsung разработали очень точную технологию.

Презентация Galaxy Watch 5 состоится в августе 2022 года. Стоит отметить, что Galaxy Watch 4 тоже были представлены в последний месяц лета 2021 года.

Samsung Samsung Galaxy Watch 5
ASTERA
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