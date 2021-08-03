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Смарт-часы Realme Watch 2 и Watch 2 Pro появились в продаже на рынке РФ

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Китайская компания Realme в России начала продажи своих смарт-часов Realme Watch 2 и Realme Watch 2 Pro.

Они на старте продаж предлагаются с большой скидкой, которая будет действовать до 13 сентября. Так, Realme Watch 2 и Realme Watch 2 Pro по акции можно будет купить за 4 990 рублей и 6 990 рублей соответственно, затем цена увеличится до 5 490 рублей и 7 990 рублей соответственно.

Realme Watch 2 получили датчик измерения насыщенности крови кислородом, возможность отслеживать качество сна и пульс пользователя. Спортивных режимов в часах 14.

В устройстве установлен 1,4-дюймовый экран и аккумулятор на 315 мАч, который способен обеспечить до 12 суток работы на одном заряде.

С помощью Realme Watch 2 можно управлять воспроизведением музыки и затвором камеры.

В более дорогих Realme Watch 2 Pro уже 1,75-дюймовый экран, защита по стандарту IP68 и аккумулятор на 390 мАч. Помимо этого, в Realme Watch 2 Pro добавлен GPS и поддержка 90 спортивных режимов.

Realme Realme Watch 2 Realme Watch 2 Pro
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