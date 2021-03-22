Смарт-часы OnePlus Watch показали на «живых» фото

OnePlus 23 марта представит свои первые смарт-часы OnePlus Watch. Новинку уже демонстрировали на тизерах, а теперь ее решили показать «вживую» и назвать основные характеристики.

OnePlus Watch показали на руке, где была продемонстрирована черная версия с ремешком такого же цвета.

Известно, что будет еще модификация часов в серебристом исполнении.

Часы получат дисплей диаметром 46 мм, защиту по стандарту IP68 и 110 режимов тренировок.

Помимо этого в часах будет 4 ГБ памяти и возможность управлять телевизором от компании OnePlus.