Смарт-часы OnePlus Watch показали на «живых» фото

Смарт-часы OnePlus Watch показали на «живых» фото23.03.2021 00:02
OnePlus 23 марта представит свои первые смарт-часы OnePlus Watch. Новинку уже демонстрировали на тизерах, а теперь ее решили показать «вживую» и назвать основные характеристики.
OnePlus Watch показали на руке, где была продемонстрирована черная версия с ремешком такого же цвета.
Известно, что будет еще модификация часов в серебристом исполнении.
Часы получат дисплей диаметром 46 мм, защиту по стандарту IP68 и 110 режимов тренировок.
Помимо этого в часах будет 4 ГБ памяти и возможность управлять телевизором от компании OnePlus.
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