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Смарт-часы Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro получили два экрана и автономность до 45 дней

Автор На чтение 2 мин Просмотров 26 Опубликовано

Mobvoi представила уникальную модель спортивных смарт-часов TicWatch Pro 5 Enduro, которые обещают революционную автономность и функциональность для активных пользователей.

Смарт-часы Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro получили два экрана и автономность до 45 дней

Основная особенность новой модели TicWatch Pro 5 Enduro заключается в улучшенной автономности. Благодаря ёмкой батарее на 628 мАч, эти часы способны работать в режиме Smart Mode до 90 часов и продолжительные 45 дней в режиме Essential Mode. Это означает, что пользователи больше не будут испытывать неудобство от постоянной зарядки своих смарт-часов.

Еще стоит отметить наличие в новинке второго монохромного экрана, созданного для экономии энергии.

Кроме того, TicWatch Pro 5 Enduro обладают всеми ключевыми особенностями предыдущей модели, включая 1,43-дюймовый AMOLED-экран с высоким разрешением 466×466 пикселей, чип Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Они также работают на операционной системе Google Wear OS.

Смарт-часы Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro получили два экрана и автономность до 45 дней

Дизайн TicWatch Pro 5 Enduro также привлекает внимание. Корпус часов обладает защитой от воды до глубины 5 атмосфер, соответствует военному стандарту MIL-STD-810G и имеет противоударное сапфировое стекло поверх основного экрана.

Новая модель также обеспечивает обширный набор функций для мониторинга здоровья и фитнеса. Включая датчик измерения уровня кислорода в крови, датчик температуры тела, мониторинг сердечного ритма, отслеживание сна и обнаружение храпа.

Кроме того, часы оснащены гироскопом и компасом, а также поддерживают Bluetooth 5.2, Wi-Fi (2,4 ГГц), NFC, GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo и QZSS.

Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro доступны в черном корпусе по привлекательной цене 350 долларов или 32 000 рублей.

Смарт-часы Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro получили два экрана и автономность до 45 дней Смарт-часы Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro получили два экрана и автономность до 45 дней

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