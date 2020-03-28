Смарт-часы Huawei Watch GT 2e стали доступны для заказа в России

Huawei на российском рынке начала принимать заказы на новые смарт-часы Huawei Watch GT 2e.

Первые покупатели новинки в подарок еще получат беспроводные наушники Freebuds lite, которые отдельно продают за 7 990 рублей.

Huawei Watch GT 2e в России оцениваются в 11 990 рублей, а в Европе их будут предлагать за 199 евро.

На прилавках магазинов часы появятся 10 апреля.

Напомним, в Huawei Watch GT 2e установлен AMOLED-дисплей диагональю 1,39-дюйма с разрешением 454х454 пикселя.

В основе часов лежит фирменный процессор Kirin A1, а флэш-памяти в новинке 4 ГБ. Часы оснащены пульсометром, Bluetooth и батареей, которая обеспечивает до двух недель работы на одном заряде.