Смарт-часы Huawei Watch Fit 3 вышли за пределы китайского рынка

Huawei начала продажи своих новых умных часов Watch Fit 3 за пределами внутреннего рынка. Эти часы предлагаются по цене от $160 или менее 15 тыс. рублей.

Watch Fit 3 оснащены 1.82-дюймовым AMOLED-экраном с яркостью 1500 нит и частотой обновления 60 Гц. Экран имеет закругленные углы и соотношение экрана к корпусу составляет 77.4%, что создает элегантный внешний вид.

Умные часы Huawei предлагают улучшенную систему здоровья и фитнеса, включая встроенный GPS и поддержку более 100 спортивных режимов. Они также распознают автоматически шесть видов упражнений, что помогает отслеживать физическую активность пользователя.

Система мониторинга сердечного ритма TruSeen 5.5 обеспечивает точное измерение пульса, даже во время интенсивных тренировок. Часы также поддерживают функции звонков по Bluetooth и воспроизведение музыки.

Благодаря аккумулятору емкостью 400 мАч, Watch Fit 3 обеспечивают до 10 дней работы в режиме ожидания и до 4 дней при включенной функции Always-On Display (AOD).

Часы доступны в шести цветовых вариантах и предлагаются с различными типами ремешков, включая фторкаучуковые, нейлоновые и кожаные. Цены на ремешки варьируются в зависимости от выбранного материала.

Важно отметить, что Huawei Watch Fit 3 обладают водонепроницаемостью на уровне 5 ATM, что позволяет использовать их во время занятий спортом и в условиях повышенной влажности.