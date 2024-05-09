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Смарт-часы Huawei Watch Fit 3 вышли за пределы китайского рынка

Автор На чтение 1 мин Просмотров 65 Опубликовано

Huawei начала продажи своих новых умных часов Watch Fit 3 за пределами внутреннего рынка. Эти часы предлагаются по цене от $160 или менее 15 тыс. рублей.

Смарт-часы Huawei Watch Fit 3 вышли за пределы китайского рынка

Watch Fit 3 оснащены 1.82-дюймовым AMOLED-экраном с яркостью 1500 нит и частотой обновления 60 Гц. Экран имеет закругленные углы и соотношение экрана к корпусу составляет 77.4%, что создает элегантный внешний вид.

Умные часы Huawei предлагают улучшенную систему здоровья и фитнеса, включая встроенный GPS и поддержку более 100 спортивных режимов. Они также распознают автоматически шесть видов упражнений, что помогает отслеживать физическую активность пользователя.

Смарт-часы Huawei Watch Fit 3 вышли за пределы китайского рынка

Система мониторинга сердечного ритма TruSeen 5.5 обеспечивает точное измерение пульса, даже во время интенсивных тренировок. Часы также поддерживают функции звонков по Bluetooth и воспроизведение музыки.

Благодаря аккумулятору емкостью 400 мАч, Watch Fit 3 обеспечивают до 10 дней работы в режиме ожидания и до 4 дней при включенной функции Always-On Display (AOD).

Часы доступны в шести цветовых вариантах и предлагаются с различными типами ремешков, включая фторкаучуковые, нейлоновые и кожаные. Цены на ремешки варьируются в зависимости от выбранного материала.

Смарт-часы Huawei Watch Fit 3 вышли за пределы китайского рынка

Важно отметить, что Huawei Watch Fit 3 обладают водонепроницаемостью на уровне 5 ATM, что позволяет использовать их во время занятий спортом и в условиях повышенной влажности.

Смарт-часы Huawei Watch Fit 3 вышли за пределы китайского рынка Смарт-часы Huawei Watch Fit 3 вышли за пределы китайского рынка

 

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