Смарт-часы Honor Magic Watch 2 появятся в России 23 января

Honor намерена на российский рынок вывести свои популярные часы MagicWatch 2. Китайский бренд уже создал страничку, посвященную часам.

Презентация Honor MagicWatch 2 состоится 23 января. В этот день будут озвучены цены на часы, а также будет открыт предзаказ на них.

Сколько смарт-часы будут стоить в РФ пока неизвестно, а в Китае их продают за 155 долларов в версии 42 мм, и 170 долларов за модификацию размером 46 мм.

Напомним, презентация Honor MagicWatch 2 состоялась в прошлом году. В один день с часами показали ноутбук MagicBook и смартфоны Honor V30 и V30 Pro.