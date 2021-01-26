Если компания действительно добавит такую возможность в свои часы, то они на рынке будут пользоваться еще большим спросом чем ранее.

Согласно опубликованным изданием ET News данным, смарт-часы Apple Watch Series 7 смогут определять уровень сахара в крови.

Также такую возможность должен получить и конкурент этой модели от компании Samsung. Речь идет о часах Samsung Galaxy Watch 4.

Что касается Apple Watch Series 7, то патенты на функцию американская компания уже получила, а теперь она активно занимается внедрением монитора глюкозы в носимые гаджеты.

Более того, согласно патентным документам, определять уровень сахара в крови часы смогут за счет неинвазивного монитора, позволяющего делать анализ без прокола кожи.

Сообщается, что смарт-часы с такой функцией создают в первую очередь для людей с диабетом.

Стоит отметить, что Apple достаточно давно сосредоточилась на создании устройств, которые могли бы иметь много медицинских функций.