Смарт-часы Apple Watch Series 7 получат плоские дисплеи и грани

Презентация седьмого поколения Apple Watch состоится в сентябре. По слухам, в следующем месяце компания проведет два мероприятия 17 и 30 сентября. В какой из этих дней покажут смарт-часы не известно.

Агентство Bloomberg раскрыло информацию про Apple Watch Series 7. Журналисты ссылаются на свои проверенные источники, и стоит отметить, что зачастую данные Bloomberg являются достоверными.

Apple Watch Series 7 получат плоские грани и экран увеличенного размера.

Также сообщается, что часы станут немного толще, но пользователи этого практически не заметят.

Что касается датчика температуры тела, то его в Apple Watch Series 7 ожидать не стоит, он скорее всего появится в следующем поколении.