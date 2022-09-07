Смарт-часы Apple Watch Pro представлены на фоторендерах

В среду вечером будут представлены новые продукты от компании Apple, среди которых будут и совершенно новые часы Apple Watch Pro.

Независимый дизайнер на основе документов CAD создал рендерные изображения новых часов. Они получат новый корпус и новые элементы управления.

Согласно данным источника, в Apple Watch Pro будет совершенно новая кнопка, причем инсайдеры сообщают, что она будет программируемая.



В Apple Watch Pro экран будет ниже граней корпуса, также в них будет более емкая батарея и новые режимы.

Все подробности про Apple Watch Pro раскроют 7 сентября на специальном мероприятии.