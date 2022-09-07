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Смарт-часы Apple Watch Pro представлены на фоторендерах

Автор На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

В среду вечером будут представлены новые продукты от компании Apple, среди которых будут и совершенно новые часы Apple Watch Pro.
Независимый дизайнер на основе документов CAD создал рендерные изображения новых часов. Они получат новый корпус и новые элементы управления.

Согласно данным источника, в Apple Watch Pro будет совершенно новая кнопка, причем инсайдеры сообщают, что она будет программируемая.
Смарт-часы Apple Watch Pro представлены на фоторендерах
В Apple Watch Pro экран будет ниже граней корпуса, также в них будет более емкая батарея и новые режимы.
Все подробности про Apple Watch Pro раскроют 7 сентября на специальном мероприятии.

Apple Watch Pro
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