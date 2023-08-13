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Слухи: у GTA 6 будут реалистичные «фишки» из The Witcher 3 и RDR 2

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Информация о возможной функции динамического роста волос у главных персонажей в GTA 6 действительно интересна для поклонников игры. Однако следует отметить, что эта информация пока является слухом и не имеет официального подтверждения со стороны Rockstar Games. Компания известна своим умением удивлять игроков инновациями и деталями, но до официального анонса о динамическом росте волос в игре нельзя считать это фактом.

Слухи: у GTA 6 будут реалистичные «фишки» из The Witcher 3 и RDR 2

Что касается сроков выхода GTA 6, то действительно нет официальных подтверждений. Ожидания основаны на анализе отчета материнской компании Take-Two Interactive, но эти данные также могут измениться в будущем. Игроки ждут официальной информации от Rockstar Games о новой части Grand Theft Auto.

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