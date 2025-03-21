Слухи об iOS 19: новые функции и дизайн

Хотя до выхода первой бета-версии iOS 19 ещё больше двух месяцев, уже появились слухи о предстоящем обновлении. По информации от канала Front Page Tech, в новом приложении «Камера» будут полупрозрачные меню и увеличенный видоискатель, что напоминает дизайн visionOS от Apple.

Также ожидается, что изменения в дизайне затронут и другие интерфейсы в iOS 19, что станет самым значительным обновлением с iOS 7. Аналогичные изменения планируются и для iPadOS 19 и macOS 16.

Apple собирается внедрить более персонализированную версию Siri, которая будет лучше понимать контекст и взаимодействовать с приложениями. Эта функция может появиться в iOS 19 или более поздних обновлениях.

Кроме того, некоторые модели AirPods получат возможность перевода в реальном времени, что позволит пользователям слышать переведённую речь на своих устройствах. Ожидаются и улучшения в приложении Apple Translate.

Apple также анонсировала поддержку сквозного шифрования для сообщений RCS, что повысит безопасность обмена сообщениями. Ожидается, что это обновление будет в iOS 19 или следующих версиях.

На фоне новых требований Европейского Союза Apple должна будет открыть iOS для сторонних разработчиков, что позволит им интегрировать свои устройства с экосистемой Apple. В частности, сторонние смарт-часы смогут отображать уведомления iOS, а наушники — автоматически переключаться между устройствами.

Всё это обновление будет совместимо с iPhone, поддерживающими iOS 18, включая модели от iPhone SE второго поколения до iPhone 16 Pro Max.

источник