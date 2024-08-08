Слухи: Microsoft представит свои очки смешанной реальности в 2026 году

Не секрет, что американская компания работает над своими очками смешанной реальности.

В Сети стали появляться подробности об этом проекте, в том числе называют и предварительные сроки выхода новинки. Microsoft представит свои новые очки смешанной реальности в 2026 году.

Согласно последним данным инсайдеров, Microsoft заключила контракт с Samsung Display на поставку дисплеев micro-OLED для нового устройства.

Очки будут предназначены для работы с виртуальной и дополненной реальностью, что делает их конкурентами очков Vision Pro от Apple.

Более того, есть данные о заказе у корейского производителя сотни тысяч экранов. Новый гаджет будет ориентирован на развлечения и игры.

Стоит отметить, что у Microsoft уже есть шлем смешанной реальности HoloLens, который используется в корпоративном секторе и государственных учреждениях.