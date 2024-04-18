Слух: Microsoft намерена ещё жестче бороться с неактивированной ОС Windows

Информация о возможном добавлении дополнительных ограничений для неактивированных пользователей Windows в браузере Edge была обнаружена инсайдерами в свежей сборке браузера.

По этим данным, в следующем патче для Windows 11 настройки браузера Edge при отсутствии активации операционной системы будут полностью отключены.

Параметр msEdgeLockSettingsInNonActivatedOS, который будет отвечать за это изменение, уже появился в Canary-сборке браузера.

Целью таких ограничений, вероятно, является мотивация пользователей активировать лицензию на использование операционной системы. Однако пока неизвестно, когда точно эти изменения будут внедрены в стабильную версию браузера Edge, и Microsoft пока не сделала официальных заявлений по этому поводу.

Важно отметить, что информация об изменениях в программном обеспечении может быть предварительной и подлежит подтверждению. Рекомендуется следить за официальными объявлениями Microsoft для получения точной информации о любых изменениях в операционной системе Windows и связанных с ней приложениях, таких как браузер Edge.