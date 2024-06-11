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Слух: Глобальные версии Honor 200 и 200 Pro окажутся заметно дороже китайских

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В интернете появилась неофициальная информация о предполагаемых ценах на глобальные версии смартфонов Honor 200 и 200 Pro, анонс которых запланирован на 12 июня в Париже.

Слух: Глобальные версии Honor 200 и 200 Pro окажутся заметно дороже китайских

Если эта информация достоверна, то за пределами Китая обе модели будут значительно дороже своих китайских аналогов.

Согласно сообщениям инсайдера Судханшу Амбхоре, базовая версия Honor 200 с 12/512 ГБ памяти на европейском рынке будет стоить от €600 до €650, а версия Pro с таким же объёмом памяти будет стоить от €750 до €800.

Слух: Глобальные версии Honor 200 и 200 Pro окажутся заметно дороже китайских

В сравнении: на момент премьеры в Китае цены на аналогичные модели составляли $414 и $524 соответственно.

Также было сообщено, что в некоторых регионах при покупке этих смартфонов будут дополнительно предлагаться беспроводные наушники стоимостью €99 в качестве подарка.

Слух: Глобальные версии Honor 200 и 200 Pro окажутся заметно дороже китайских

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