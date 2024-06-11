Слух: Глобальные версии Honor 200 и 200 Pro окажутся заметно дороже китайских

В интернете появилась неофициальная информация о предполагаемых ценах на глобальные версии смартфонов Honor 200 и 200 Pro, анонс которых запланирован на 12 июня в Париже.

Если эта информация достоверна, то за пределами Китая обе модели будут значительно дороже своих китайских аналогов.

Согласно сообщениям инсайдера Судханшу Амбхоре, базовая версия Honor 200 с 12/512 ГБ памяти на европейском рынке будет стоить от €600 до €650, а версия Pro с таким же объёмом памяти будет стоить от €750 до €800.

В сравнении: на момент премьеры в Китае цены на аналогичные модели составляли $414 и $524 соответственно.

Также было сообщено, что в некоторых регионах при покупке этих смартфонов будут дополнительно предлагаться беспроводные наушники стоимостью €99 в качестве подарка.