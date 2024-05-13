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Слух: Флип-смартфон Galaxy Z Flip6 выйдет только в версии с Snapdragon

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Грядущая модель флип-телефона от Samsung, Galaxy Z Flip6, будет иметь только один процессор. Информатор kro_roe, известный своими достоверными утечками, раскрыл, что Galaxy Z Flip6 будет оснащен только процессором Snapdragon, в то время как предшественники предлагались с Snapdragon и Exynos.

Ожидается, что Samsung представит свои новые флагманские складные телефоны, Galaxy Z Flip6 и Galaxy Z Fold6, на предстоящем мероприятии Samsung Unpacked, запланированном на 10 июля.

Обычно Samsung укомплектовывает свои флагманские складные модели Galaxy Z Fold и Z Flip передовыми процессорами Qualcomm Snapdragon.

Такой подход с использованием двух разных чипсетов в одной модели ранее был характерен для линейки Galaxy S, где модели получали либо процессоры Qualcomm, либо Exynos.

Поэтому отказ от чипсета Exynos 2400 в Galaxy Z Flip6 будет серьезным изменением в политике компании.

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