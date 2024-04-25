Слух: Apple откажется от Mini-LED в iPad Air из-за высоких трат на производство

По последней информации от внутренних источников, Apple приняла решение отказаться от использования Mini-LED дисплеев в модели iPad Air из-за высокой стоимости производства.

Недавно появилась информация о том, что компания планирует выпустить 12,9-дюймовую версию iPad Air с Mini-LED экраном, однако инсайдеры сообщили, что Apple изменила свои планы.

Это решение было подтверждено генеральным директором Display Supply Chain Consultants, Россом Янгом. По его словам, Apple рассматривала возможность использования Mini-LED панелей в iPad Air, но в конечном итоге отказалась от этой идеи из-за высоких затрат на производство.

Таким образом, модель iPad Air будет оснащена LCD-дисплеями вместо Mini-LED. Несмотря на то, что Mini-LED имеет ряд преимуществ перед LCD-дисплеями, таких, как более высокая яркость и контрастность, Apple решила отложить его использование из-за слишком высоких затрат.

Тем не менее Янг заявил, что у Apple все же появится планшет с Mini-LED экраном в четвертом квартале 2024 года. Это может быть либо бюджетная версия iPad Pro, либо совершенно новая линейка планшетов, хотя конкретная модель пока не определена.