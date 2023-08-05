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«Словно лёгкий дождь без причины»: разработчики Genshin Impact выпустили новый ролик

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

4 августа было представлено официальное обновление для Genshin Impact под названием «Словно лёгкий дождь без причины», которое теперь имеет новый рекламный ролик с живыми актёрами, представляющими захватывающее приключение, приуроченное к грядущему крупному обновлению.

«Словно лёгкий дождь без причины»: разработчики Genshin Impact выпустили новый ролик

Главной особенностью этого обновления станет новый водный регион Фонтейн, который привнесёт в игру новую механику погружения под воду для подводных исследований. Игроков также ожидают трое новых героев и продолжение сюжетной линии игры.

Дата выхода обновления 4.0 запланирована на 16 августа для всех актуальных платформ.

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