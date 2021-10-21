Слот для SD-карты в новых MacBook Pro поддерживает UHS-II со скоростью до 312 МБ / с

Apple подтвердила Дэну Зайферту из The Verge, что слот для SD-карты, встроенный в новые 14-дюймовые и 16-дюймовые модели MacBook Pro, поддерживает UHS-II, что обеспечивает скорость чтения и записи до 312 МБ / с с UHS- II-совместимая SD-карта.

Некоторые люди надеялись, что слот для SD-карты будет поддерживать UHS-III со скоростью чтения и записи до 624 МБ / с, но это не так.

Пользователи могут воспользоваться слотом для SD-карты для дополнительного места для хранения, с UHS-II-совместимыми SD-картами, доступными с емкостью, например, 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ . Возврат слота для SD-карты будет особенно полезен для профессиональных пользователей, таких как фотографы и продюсеры видео, что позволит им быстро передавать файлы без использования адаптера.

Слот для SD-карты — один из трех портов, которые вернулись в новые модели MacBook Pro после удаления в 2016 году, наряду с портом HDMI 2.0 и MagSafe. Ноутбуки также имеют три порта Thunderbolt 4 и разъем для наушников 3,5 мм.

Помимо расширенных возможностей подключения, ключевые особенности новых моделей MacBook Pro включают в себя чипы Apple M1 Pro и M1 Max нового поколения, мини-светодиодные дисплеи с ProMotion с частотой обновления до 120 Гц, увеличенное время автономной работы до 10 часов на одной зарядке. , полноразмерные физические функциональные клавиши вместо сенсорной панели и многое другое.