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Следующий iPad может быть похож на iPad Pro с поддержкой Magic Keyboard

30.08.2020 11:20

Следующий iPad может позаимствовать часть дизайна и функций из линейки iPad Pro, с предположительно просочившимися схемами дизайна, включая более тонкие лицевые панели, датчики, предназначенные для Face ID, и предполагаемую поддержку Magic Keyboard.

Apple выпустила iPad седьмого поколения в сентябре 2019 года с большим 10,2-дюймовым дисплеем Retina и поддержкой полноразмерной смарт-клавиатуры. Что может быть индикатором для других продуктов, которые могут быть выпущены вместе с ожидаемым iPhone 12 в сентябре, схемы, на которых изображен следующий iPad, предполагают, что он может получить еще одну реконструкцию.

Изображения, опубликованные в Сети показывают iPad с 10,8-дюймовым дисплеем, которые коррелируют с другими слухами и домыслами о модели.

Следующий iPad может быть похож на iPad Pro с поддержкой Magic Keyboard

Изменение дизайна лицевой панели также означало бы потерю Touch ID, поскольку на изображениях вообще не отображается кнопка «Домой». Другой источник информации в четверг заявил, что у девайся будет Touch ID на кнопке питания, хотя схемы также предполагают, что планшет будет иметь необходимые датчики на лицевой панели, чтобы иметь возможность использовать Face ID.

Края имеют тот же плоский дизайн, что и линейка iPad Pro, а не более плавный изгиб. Заявлено, что это порт USB Type-C для зарядки, четыре микрофона и два динамика, хотя это может быть вторая решетка для симметрии дизайна. На задней панели, вместо выступа камеры, он будет иметь ту же настройку одной камеры, что и предыдущие модели. Похоже, что на моделях Pro нет никаких признаков LiDAR-элемента. Также утверждается, что на задней панели есть магнитные разъемы, которые предназначены для поддержки Magic Keyboard .

Претензии доклада на схемных показывают восьмое поколение iPad, но другие слухи также предположили, что это может быть IPad Air 4.

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