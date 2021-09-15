Следующие Emojis будут включать в себя тающее лицо, кусающую губу, руки в форме сердца и друго

Консорциум Unicode сегодня опубликовал список новых смайликов, которые появятся в обновлении Emoji 14, что дает нам возможность взглянуть на новых персонажей, которые мы можем ожидать увидеть на устройствах Apple в конце этого года.

Как указано в Emojipedia, окончательный список включает 37 новых смайлов, а также 75 добавленных оттенков кожи, в общей сложности 112 новых персонажей.

Новые лица включают тающее лицо, лицо приветствия, лицо с открытыми глазами и рукой над ртом, лицо с подглядывающим глазом, лицо с диагональным ртом и лицо с пунктирной линией, в то время как новые смайлики включают прикус губ и пузыри.

Есть несколько новых эмодзи для рук, таких как руки в форме сердца, правая рука, левая рука, рука ладонью вниз, рука ладонью вверх, рука со скрещенными указательным и большим пальцами, указатель, указывающий на зрителя, а также обновление эмодзи рукопожатия.

Гнездо с яйцами, пустое гнездо, рентген, костыль, горка для детской площадки, колесо, кольцевой буй, хамса, зеркальный шар, банка, удостоверение личности и низкий заряд батареи — это новые предметы, в то время как растения и животные будут включать кораллы и лотосы. Что касается фэнтезийных персонажей, мы можем ожидать новых смайликов троллей, а яйца, бобы и проливаемая жидкость составляют новые продукты питания.

Теперь, когда кандидаты на смайлики завершены и выпущены, Apple может реализовать новых персонажей в будущем обновлении iOS. Изображения выше представляют собой интерпретацию того, как могут выглядеть смайлики, но Apple разработает свой собственный.

Мы можем ожидать, что новые символы смайликов будут представлены в обновлении iOS 15 в конце этого года. В последний раз Apple дебютировала с новыми смайликами в обновлении iOS 14.5, выпущенном в апреле.