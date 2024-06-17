Следующие Apple Watch Ultra 3 не получат встроенную камеру с FaceTime

Согласно свежей информации от инсайдеров, флагманские умные часы Apple Watch Ultra 3 не будут включать крупных нововведений, таких как встроенная камера с поддержкой FaceTime. Вместо этого компания Apple решила сосредоточиться на усовершенствовании уже имеющихся функций.

Одной из основных областей обновления для Apple Watch Ultra 3 станет фитнес-функциональность, с акцентом на возможности мониторинга показателей здоровья и более глубокую интеграцию с другими устройствами.

В то время как встроенная камера не будет доступна в модели Watch Ultra 3, она, по словам автора YouTube-канала Matt Talks Tech, может появиться в будущих версиях часов.

Ожидается, что флагманские часы Watch Ultra 3 будут оснащены новым процессором S10, который значительно повысит производительность устройства и сделает пользовательский интерфейс более плавным и отзывчивым. Кроме того, пользователи с нетерпением ждут включения долгожданного датчика артериального давления.

В то же время модель Watch 10, судя по слухам, претерпит более значительные изменения по сравнению с текущей версией.

Помимо новых функций, ожидается, что Watch 10 получат магнитные ремешки, которые значительно упростят процесс их замены.