Следующие AirPods могут получить костную проводимость звука

У беспроводных наушников AirPods, которые являются одними из самых популярных на рынке, может появиться новая версия.

AirPods пользуются отличным спросом на рынке, а недавно компания подготовила для них версию с названием AirPods Pro, в которой появилась функция активного шумоподавления.

Этот вариант модели также оказался востребованным у пользователей. Но похоже, в компании Apple намерены выпустить модификацию наушников, в которой реализуют функцию костной проводимости звука.

Такая функция позволит пользователям слышать контент из наушников без блокировки ушного канала, а сам звук передается через черепную кость.

В целом технология неплохая, но в ней есть недостаток в видео неспособности работать на высокой частоте.

С другой стороны плотный контакт может вызывать дискомфорт у пользователей.

Впрочем, компания развивает данную технологию и возможно уже в следующих AirPods она будет реализована без существенных недостатков.