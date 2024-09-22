Главная » Новости

Следующее поколение Xbox получит стационарную и портативную версии

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Издание Windows Central, со ссылкой на Джона Френда, главы отдела потребительских товаров Xbox, сообщило, что к 25-летию Xbox и франшизы Halo, компания Microsoft может выпустить преемника Xbox Series X, а также новую портативную консоль.

Стоит отметить, что Фил Спенсер, руководитель игрового подразделения Microsoft, ранее тоже говорил, что компания может выпустить конкурента Steam Deck. Подробностей про консоли пока нет, но стоит отметить, что на рынке уже есть достаточный выбор портативных консолей под управлением Windows, которые способны запускать современные игры.

Пока нет конкретных дат анонсов или выпуска новых устройств, но исходя из даты юбилея Xbox и Halo, устройства будут представлены в 2026 году.

 

Следующее поколение Xbox получит стационарную и портативную версии

 

Источник: Windows Central

Halo Xbox
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.