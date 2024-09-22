Следующее поколение Xbox получит стационарную и портативную версии

Издание Windows Central, со ссылкой на Джона Френда, главы отдела потребительских товаров Xbox, сообщило, что к 25-летию Xbox и франшизы Halo, компания Microsoft может выпустить преемника Xbox Series X, а также новую портативную консоль.

Стоит отметить, что Фил Спенсер, руководитель игрового подразделения Microsoft, ранее тоже говорил, что компания может выпустить конкурента Steam Deck. Подробностей про консоли пока нет, но стоит отметить, что на рынке уже есть достаточный выбор портативных консолей под управлением Windows, которые способны запускать современные игры.

Пока нет конкретных дат анонсов или выпуска новых устройств, но исходя из даты юбилея Xbox и Halo, устройства будут представлены в 2026 году.

Источник: Windows Central