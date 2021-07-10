Ожидается, что Samsung проведет свое следующее мероприятие Galaxy Unpacked в августе. Несколько недель назад было сказано, что конференция по запуску состоится 3 августа. Теперь, спустя месяц, мероприятие откладывается.

Новая информация о следующем мероприятии Samsung Galaxy Unpacked исходит от надежного лидера Эвана Бласса. По его словам, конференция состоится во дворце 11 августа.

Кроме того, он также поделился рендерами на 360° всех цветовых вариантов будущих продуктов Samsung, а именно Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3, Galaxy S21 FE, Galaxy Watch4, Galaxy Watch Active4 и Galaxy Buds2.

Изначально все вышеперечисленные продукты планировалось представить на следующем мероприятии Galaxy Unpacked. Но судя по многочисленным сообщениям, Galaxy S21 FE не будет представлен на этом мероприятии из-за глобального дефицита полупроводников. Ожидается, что преемник популярного Galaxy S20 FE будет выпущен в октябре.

Тем не менее, согласно предыдущим отчетам, складные смартфоны третьего поколения от Samsung принесут огромные улучшения. Galaxy Z Fold3, например, не только под-дисплеем камеры, но также будет поддерживать S Pen. С другой стороны, Galaxy Z Flip3 будет иметь новую двухцветную отделку с увеличенным экраном.

Кроме того, Galaxy Watch4 и Galaxy Watch Active4 станут первыми умными часами, которые будут поставляться с новой ОС Wear. Наконец, Galaxy Buds2 будет дешевле, чем Galaxy Buds Pro, однако он по-прежнему будет предлагать ANC.

Источник — Astera.