Skyworth представила флагманский телевизор 8K Q71

Цифровое телевидение и цифровая кинематография обычно используют несколько различных разрешений 4K, что соответствует разрешению экрана по горизонтали примерно 4000 пикселей. Хотя 4K все еще набирает обороты, некоторые OEM-производители уже переходят на 8K. Сегодня в Skyworth прошла осенняя конференция Skyworth TV 2020. Во время мероприятия компания представила серию телевизоров 8K Q71, предназначенную в основном для высококачественных потребителей среднего класса. Телевизор доступен в 65-дюймовом, 75-дюймовом и 85-дюймовом вариантах со стартовой ценой 11999 юаней (~ 1762 доллара США).

Серия Skyworth Q71 — настоящий телевизор 8K. Skyworth заявил, что он поддерживает доступ к сигналу 8K, декодирование 8K, обработку сигнала изображения 8K и отображение изображения 8K, что может обеспечить «полноценный настоящий 8K» просмотр.

На экране телевизора Q71 используется исходный цветной жесткий экран 8K, 10-битная панель, которая может отображать 1,07 миллиарда цветов. Дисплей также поддерживает 90% цветовой охват DCI-P3, HDR10, Dolby Vision и 3D LUT. Также имеется поддержка динамической компенсации MEMC, которая может улучшить качество изображения.

Кроме того, он также обладает такими характеристиками, как «широкий угол обзора, быстрый отклик и широкая цветовая гамма», дополненный настраиваемой микросхемой синего света, которая может значительно уменьшить вредный синий свет от источника света.

Что касается аппаратного обеспечения, телевизор Skyworth Q71 оснащен флагманским чипом MediaTek 8K MediaTek S900 , поддерживает декодирование 8K со скоростью 60 кадров в секунду и оснащен 6,5 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти.

Что касается контента, учитывая текущую ситуацию, когда ресурсы 8K меньше, Q71 TV также поддерживает алгоритмы сверхвысокого разрешения, которые могут поднять ресурсы 2K и 4K до уровня 8K.

На интеллектуальном уровне телевизор Q71 не только поддерживает голосовое управление AI, но также оснащен всплывающей камерой AI, которая поддерживает 6-канальные видеозвонки и ответы на несколько устройств. Что касается интерфейса и сети, телевизор Q71 поддерживает интерфейс HDMI 2.1, который может реализовывать вход 8K, а также поддерживает сеть Wi-Fi 6, обеспечивая плавное подключение к сети на уровне более гигабит.

Телевизоры серии Skyworth Q71 доступны в версиях с диагональю 65, 75 и 85 дюймов. Стоимость первых двух моделей составляет 11999 юаней (~ 1762 доллара США) и 17999 юаней (~ 2643 доллара США) соответственно. 85-дюймовая версия поступит в продажу в декабре, цена пока не объявлена.