Skype разрешил пользоваться видеозвонками без регистрации и установки

Разработчики самого популярного сервиса для видеозвонков позволили пользоваться Skype без обязательной регистрации и установки.

Новая система, которая позволит пользователям совершить звонок, получила название Meet Now.

Через нее формируется специальная ссылка, благодаря которой можно будет совершать видеоконференцию в несколько нажатии на кнопку мыши.

Причем видеосвязь можно будет организовать чрез сайт Skype, а если на устройстве уже установлено приложение, то при переходе по ссылке программа откроется автоматически.