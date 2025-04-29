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Skype идет к завершению своей работы: Microsoft закрывает мессенджер в 2025 году

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Компания Microsoft объявила о закрытии своего популярного мессенджера Skype с 5 мая 2025 года. Уже через месяц голубая иконка с буквой S перестанет функционировать, а все данные пользователей будут перенесены в Microsoft Teams. Пользователи смогут сохранить историю сообщений и медиафайлы, но международные звонки через Teams будут прекращены.

Skype теряет актуальность из-за жесткой конкуренции с платформами, такими как Zoom, Google Meet и FaceTime, а также снижением интереса к видеосвязи. Microsoft продолжит развивать Teams как многофункциональный инструмент для работы, интегрируя его с пакетом Office 365.

Это закрытие вызвало ностальгические чувства у пользователей, особенно тех, кто помнит времена, когда Skype был неотъемлемой частью общения с близкими за границей.

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