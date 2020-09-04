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Скорость закачки Starlink превысила 100 мегабит в секунду

04.09.2020 14:07

Скорость закачки Starlink превысила 100 мегабит в секунду

Во время запуска своей последней партии спутников Starlink, транслирующих через Интернет, SpaceX раскрыла ключевые детали о возможностях планируемой группировки, заявив, что спутники показали «сверхмалую задержку и скорость загрузки более 100 Мбит / с». Скорости по-прежнему не такие высокие, как заявленные SpaceX для созвездия, но они немного выше, чем показало раннее пользовательское тестирование.

Starlink — это амбициозный план SpaceX по запуску почти 12 000 спутников на низкие орбиты вокруг Земли, чтобы обеспечить широкополосное покрытие для земли под землей. Пользователи системы должны подключаться к созвездию с помощью личных антенн на земле, что, по словам генерального директора SpaceX Илона Маска, выглядит как «НЛО на палке». Ранние фотографии устройства были обнаружены в исходном коде сайта Starlink SpaceX.

Тем временем SpaceX собирается начать публичное бета-тестирование. Заинтересованные пользователи могут зарегистрироваться через веб-сайт компании Starlink, указав свой адрес электронной почты и адрес, чтобы узнать, подходят ли они для участия в программе. В FAQ, найденном в исходном коде веб-сайта Starlink, SpaceX сообщила, что бета-тестирование будет сосредоточено в первую очередь на сельских общинах в Вашингтоне, а затем распространится на

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