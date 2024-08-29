Скорость спутникового интернета в РФ достигнет 1 гигабит в секунду

Скорость спутникового интернета в России может достичь 1 гигабита в секунду благодаря запуску аппаратов от компании «Бюро 1440».

Однако, как сообщила директор по разработке лазерных терминалов Ксения Лазаренко, компания не собирается конкурировать с операторами связи, а напротив, планирует сотрудничать с ними для взаимодополнения.

Для достижения глобального покрытия требуется группировка из 292 спутников, включая резервные.

В настоящее время в космосе уже работают шесть аппаратов миссий «Рассвет-1» и «Рассвет-2». Миссия «Рассвет-1» подтвердила способности команды по созданию спутников для низкой орбиты, а «Рассвет-2» проверила летную квалификацию полезной нагрузки.

Лазаренко отметила, что технологии уже работают в реальных условиях, и компания готовится к серийному производству спутников в 2027 году.

Источник: РИА Новости.